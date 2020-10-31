السيطرة على انفجار خط مياه شرب بشارع الخدمة الاجتماعية ببنها

تمكن فريق الصيانه بشركة مياه الشرف والصرف الصحى فى القليوبية من اصلاح انفجار خط مياه الشرب بشارع الخدمه الاجتماعيه ببنها وتم لحام المواسير وشفط المياه من الشارع الرئيسى والشوارع الجانبيه ومن بعض المحلات التى دخلتها المياه كما تم اعادة فتح مياه الشرب فى المنطقه عقب غلقها اليوم كما قامت الادارة العامه للمرور بفتح الشارع امام السيارات بعد غلقه لصعوبة السير به.









وتعرض شارع معهد الخدمة الاجتماعية ببنها لانفجار ماسورة مياه اليوم وغرق بالمياه ووصلت المياه للمحلات المغلقة وامتدت المياه لعدد من الشوارع الجانبيه منها شارع الساحة عند بنك التعمير والاسكان ومحلات سور النادي الرياضي.





وتوجه عدد كبير من أصحاب المحلات للشوارع للإطمئنان على محلاتهم ومحاولة سحب المياه فضلا عن محاولتهم تقديم إستغاثات لمجلس المدينة لإرسال سيارات لشفط المياه والعمل على إصلاح الماسورة الرئيسية التي تعرضت للإنفجار.





وانتقل لمكان العطل المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة المياه والمهندس على عبد الستار رئيس مركز ومدينة بنها للاشراف علي اعمال شفط المياه واصلاح العطل.





واعلنت محافظة القليوبية أنه تم توصيل المياه لشارع الخدمة الاجتماعية بمدينة بنها بعد إصلاح ماسورة المياه بناء على توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بسرعة حل تسريب المياه.





وقام المهندس علي عبدالستار رئيس مركز ومدينة بنها بالإشراف على أعمال شفط المياه والذي يتم بالتنسيق مع المهندس مصطفي مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية وإدارة الحماية المدنية بمديرية أمن القليوبية حيث تم الدفع بسيارات لشفط المياه.