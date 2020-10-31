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على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد

السبت 31/أكتوبر/2020 - 09:49 م
صدى البلد
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رنا عصمت

بعد ختام مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس أثارت العديد من نجمات الفن والمشاهير جدلا واسعا خلال الأيام الماضية بسبب إطلالاتهن التي نال بعضها إعجاب الجمهور والبعض الآخر تعرض للإنتقاد بسبب التصميمات الجريئة والغريبة التي لجأت لها الكثير من النجمات.


شهدت السجادة الحمراء مجموعة كبيرة ومتنوعة من إطلالات نجمات الفن والمشاهير اللاتى ظهرن باطلالات عبر موفقة عرضتهن للانتقاد من خلال مشاركتهن في فعاليات  مهرجان الجونة بدورته الرابعة.


وننشر لكم مجموعه من الصور التي اثارت الجدل فى الفترة الأخيرة بمهرجان الجونة.

على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد
على رأسهن رانيا يوسف وابنتها| 10 نجمات تعرضن للانتقاد فى مهرجان الجونة.. شاهد

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