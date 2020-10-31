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10 منها لـ توت عنخ آمون| تفاصيل القطع الأثرية في متحف شرم الشيخ

السبت 31/أكتوبر/2020 - 10:01 م
متحف شرم الشيخ
متحف شرم الشيخ
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عبد الخالق صلاح
قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هناك فرحة عارمة برجوع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وتكليل تعبهم لمدة أعوام، حيث تشرفنا جميعا بافتتاح 3 متاحف بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة يحدث ذلك في التاريخ.


وأضاف وزيري، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم السبت، أن متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة، وهي مقصد سياحي هام جدا، خاصة أنه يحتوي على آثار تعرض لأول مرة داخل هذا المتحف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على 10 قطع أثرية لـ توت عنخ آمون.

وأوضح أن محافظة البحر الأحمر تعتبر مقصدا سياحيا مهما، ولكن وجود متحف للاثار المصرية يضيف نوعا آخر للسياحة وهي سياحة ثقافية، لافتًا إلى أن أحداث 2011 أثرت سلبا على السياحة المصرية والمجلس الأعلى للآثار، لكننا استطعنا أن نتعافى منذ عام 2016 وحتى بداية عام 2020، إلى أن جاءت أزمة فيروس كورونا.

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