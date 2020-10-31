10 منها لـ توت عنخ آمون| تفاصيل القطع الأثرية في متحف شرم الشيخ

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، هناك فرحة عارمة برجوع العاملين بالمجلس الأعلى للآثار وتكليل تعبهم لمدة أعوام، حيث تشرفنا جميعا بافتتاح 3 متاحف بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولأول مرة يحدث ذلك في التاريخ.









وأضاف وزيري، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "TeN"، اليوم السبت، أن متحف شرم الشيخ يضم 5200 قطعة أثرية تحكي قصة الحضارة المصرية القديمة، وهي مقصد سياحي هام جدا، خاصة أنه يحتوي على آثار تعرض لأول مرة داخل هذا المتحف، بالإضافة إلى أنه يحتوي على 10 قطع أثرية لـ توت عنخ آمون.



