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رياضة

محمد الشناوي: أغلقنا ملف الدوري.. ونستعد بقوة لنهائي إفريقيا

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:21 ص
صدى البلد
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محمد سمير

عبر محمد الشناوي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بختام مسابقة الدوري بعد تتويج الفريق باللقب، لافتًا إلى أن الفريق اجتاز موسمًا شاقًّا للغاية وحقق اللقب عن جدارة واستحقاق.

وأوضح عقب المباراة: «كان مهمًّا للغاية أن نختتم الموسم بمباراة قوية، ووجود مؤمن زكريا أسعدنا بشدة. الفريق حقق اللقب على الرغم من ظروف توقف المسابقة بسبب فيروس كورونا، وهو ما منح اللقب أهمية كبيرة».

وأشار إلى أن الفريق أغلق ملف بطولة الدوري وانتقل بتركيزه إلى بطولة إفريقيا، وأن اللاعبين والجهاز الفني لديهم إصرار كبير على الفوز باللقب من أجل إسعاد الجماهير.

وشدد الشناوي على أن المنافسة بين اللاعبين شريفة وتخدم أهداف الفريق، وأن جماهير الأهلي هم المحرك الأساسي والدافع الرئيسي وراء كل الإنجازات.

توج النادي الأهلي بلقب الدوري الممتاز، وتسلم الدرع بناءً على قرار إتحاد الكرة، مُتربعًا على قمة الدوري برصيد ٨٩ نقطة جمعهم من ٢٨ فوزا و5 تعادلات وهزيمة وحيدة وسجل لاعبو الاهلي ٧٤ هدفًا وسكنت شباكهم 8 أهداف فقط ليبقي المارد الأحمر هو الأفضل هجومًا والأقوى دفاعًا.

وفاز الأهلي علي منافسه طلائع الجيش في لقاء الختام بثلاثية نظيفة. 

وشارك مؤمن زكريا لاعب الأهلي المصاب فريقه التتويج مع رئيس النادي محمود الخطيب وجميع اعضاء مجلس الادارة.

سجل أهداف الأهلي في لقاء طلائع الجيش، وليد سليمان وجيرالدو وكهربا. 


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