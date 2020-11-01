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رياضة

الحضري يهنئ الأهلي بالحصول على الدوري الممتاز

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 05:13 ص
صدى البلد
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رنا اشرف
نشر عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر في الصورة اللاعب مؤمن زكريا مع درع الدوري المصري من داخل غرفة تغيير الملابس للنادي الاهلي، وهنأ النادي الاهلي بالحصول علي بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2019-2020.

وقال الحضري: "مبروك يا أهلي وربنا يشفيك يا مؤمن".




يذكر أن عصام الحضري لم يعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي حتى الآن، ولديه عروض من أندية الدوري.

وأكدت مصادر خاصة في فريق الوداد البيضاوي المغربي، أن عصام الحضري، حارس مرمى المنتخب الوطني السابق، اقترب من تولي تدريب الحراس بالفريق. 

وأكدت المصادر، "اقتراب عصام الحضري من تدريب حراس مرمى نادي الوداد المغربي".

وتابعت "إدارة الوداد أرسلت إليه عرضا رسميا لتولي تدريب حراسة الفريق".

واختتمت "الفريق الودادي يريد الاستفادة من خبراته كونه أحد أساطير الحراس على مدار تاريخ الكرة الأفريقية".

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