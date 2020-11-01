لميس سلامة: يوم أمس كان مليان طاقة وأمل

قالت الإعلامية لميس سلامة، إن أمس، السبت، كان يوما مليئا بالطاقة الإيجابية والإنجازات والافتتاحات التي "تعمر مصر"، حيث شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مجموعة من المشروعات، ومنها جامعة الملك سلمان ومجموعة من المتاحف والطرق بمدينة شرم الشيخ.









وأضافت لميس سلامة، خلال لقاء في برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هذه الافتتاحات تؤكد حرص واهتمام الدولة على التنمية في كل المجالات من حيث التعليم والصحة والبنية التحتية والسياحية وغيرها.









وأوضحت لميس سلامة، أن جامعة الملك سلمان تعد صرحا علميا كبيرا جديدا ينضم إلى الجامعات المصرية العريقة، لافتة إلى أن الرئيس السيسي أمس أشار إلى مشكلة كبيرة تواجه المجتمع المصري وهي الزيادة السكانية بشكل كبير، وأن مصر لديها الآن 72 جامعة، وتستهدف الوصول إلى 125 جامعة.









وأشارت إلى أن تكلفة كل جامعة تتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه، وهذا يؤكد أن القيادة السياسية في مصر تفكر وتخطط للمستقبل لمصر في كل قطاع، وقالت: "مصر حلوة"، لافتة إلى أن ما تقوم به الدولة من تنمية ينقلها إلى مكانة أخرى.