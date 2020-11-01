تلبية لدعوة أبي أحمد.. رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه لإثيوبيا

توجه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السودانى صباح اليوم إلي إثيوبيا في زيارة رسمية تستغرق يومين تلبية لدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.





وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق مهندس إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالي والفريق ركن محمد الغالي علي يوسف الأمين العام لمجلس السيادة الانتقالي.





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ويرافق رئيس مجلس السيادة الانتقالي في زيارته لأثيوبيا كل من الاستاذ عمر قمرالدين وزير الخارجية المكلف والفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة واللواء ركن ياسر محمد عثمان رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.





ومن المقرر أن تستأنف اليوم الأحد مفاوضات ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى بين وزراء شئون المياه فى الدول الثلاث حسبما اتفق عليه فى الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والمياه في اجتماعهم يوم الثلاثاء الماضى 27 أكتوبر، برئاسة جى باندورا وزيرة التعاون الدولى لجمهورية جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.







وقال البيان الصادر عن السودان: "توافقت الدول الثلاث على عقد اجتماع متابعة يدعو له السودان في أقرب وقت ممكن لرفع تقرير لرئاسة الاتحاد الأفريقي خلال أسبوع واحد حول سبل إحراز تقدم ملموس فى المفاوضات المتعثرة منذ نهاية أغسطس الماضى".





وتابع البيان :"ستعمل الدول الثلاث خلال هذه الجولة التي ستستغرق أسبوعا واحدا على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وجدول زمنى محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بالمخرجات التى يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة".

وأوضح د. صالح حمد رئيس الوفد التفاوضى أن السودان كان قد أبدى رفضه فى الاجتماع السابق لمواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية.

