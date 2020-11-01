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الآثار: 63 مليون جنيه تكلفة ترميم متحف المركبات الملكية ويحتوى على عربات أسرة محمد على.. فيديو

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:10 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قالت الدكتورة مها محمد، المشرف العام للإدارة المركزية للمتاحف التاريخية بوزارة الآثار، إن متحف المركبات الملكية يضم مجموعة منتقاة من العربات الملكية التى استخدمت فى عصر أسرة محمد على، ومن أهمها عربة الآلاى الخصوصى التى أهداها له الامبراطور نابليون الثالث والامبراطورة أوجينى خلال افتتاح قناة السويس.


وأضافت الدكتورة مها محمد، فى لقاء ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دى ام سي"، أن العمل فى ترميم المتحف بدأ فى عام 2001 ومن ثم توقف العمل فيه، ولكن بداية العمل الفعلى من 2017 وحتى الآن، منوهة إلى أن تكلفة ترميم وتطوير المتحف 63 مليون جنيه.


وأوضحت أنه سيتم استقبال الجمهور بداية من اليوم على فترتين من الساعة 9 صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، ومن الساعة 2 ظهرًا وحتى الساعة 5 عصرًا، موضحة أن أسعار التذاكر بالنسبة للمصريين 20 جنيها وللطلبة 10 جنيهات.


وأشارت إلى أنه بالنسبة للأجانب 100 جنيه للتذكرة، بينما الطلبة الأجانب بسعر 50 جنيها للتذكرة.

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