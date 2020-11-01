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اقتصاد

البنك الأهلي يعتمد سحب فئات 5 و10 جنيهات بماكيناته.. تفاصيل

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:06 ص
صرف رواتب ومعاشات
صرف رواتب ومعاشات
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محمد يحيي
أعلن البنك الأهلي المصري التابع للحكومة؛ عن إتاحة خدمات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM لفئات النقد الصغيرة وتشمل 5 و10 و20 جنيها، بحيث يصل الحد الأقصى لعمليات السحب إلى 1000 جنيه.


وبحسب تصريحات صادرة اليوم، الأحد، عن يحيى أبو الفتوح؛ نائب رئيس البنك، فإن تلك الإجراءات تسعى لتعزيز الشمول المالي وخدمة الفئات الأولى بالرعاية من بينها أصحاب المعاشات والعملاء ممن يتم تحويل رواتبهم على البنك الأهلي.


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من جهتها، قالت داليا الباز، نائب رئيس البنك؛ إن الخدمة متاحة بفروع البنك بـ12 محافظة بأكثر من 38 فرعا، وتشمل "التجمع الخامس بالفرع الرئيسي، المقطم، زهراء عين شمس، الشروق، المركز الأوليمبي بالمعادي، الجولف سيتي بالعبور، الموسكي، الحمزاوي، العباسية، الزمالك، رابعة العدوية، العروبة، حلوان، تريومف، الهرم، 6 أكتوبر، النيل، العمرانية، ش سوريا بالمهندسين، الشلالات".


بالإضافة إلى فروع "وسط الإسكندرية، الإقبال، باكوس، برج العرب، المنتزه، رشدي، زيزينيا، كفر الدوار، الزقازيق، ميت غمر، بني سويف ومحافظة بني سويف، دمياط، سوهاج، أسوان، مرسى مطروح".


وأوضحت أن تلك الإجراءات تسعى لتقليل الضغط على الفروع والشبابيك خلال عمليات سحب المستحقات المالية الشهرية لتلك الفئات، معتبرة أن ستقلل الزحام داخل صالات الانتظار بالفروع باعتباره أحد الإجراءات الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعي وفقا لتوجيهات البنك المركزي المصري وتعليمات وزارة الصحة والسكان.


وأضافت أن البنك مستمر في تقديم تلك الخدمة في مراحلها الأولى مع دراسة الإجراءات التي يمكن إضافتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة للعملاء.

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