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محافظات

حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:24 ص
حملات مكبرة لإزالة
حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالشرقية
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محمد الطحاوي
أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه تواصل الأجهزة التنفيذية في شن حملاتها المستمرة لرصد أي حالة تعد بالبناء المخالف علي الأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.


وأضاف محافظ الشرقية أنه كلف رؤساء المراكز والمدن بضرورة التصدي لأي محاولة للبناء العشوائى على الأراضي الزراعية حفاظًا عليها من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائى.


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وأشار المحافظ إلى أنه قامت رئاسة مركز ومدينة الحسينية بحملة بناحية عزبة اليمن الوحدة المحلية بالاخيوة وتم إزالة مباني بالطوب الدبش الأبيض علي مساحة 100 متر.


وشنت رئاسة مدينة القنايات حملة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية بكفر أبوطاحون (كفر ابراهيم حسن) التابعة لمدينة القنايات  بمساحة 900 مترا عبارة عن بلوك واسمنت وتم ازالتها حتى مستوى سطح الأرض وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين.


كما نفذت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم حملة ازالة مكبرة بنطاق الوحدة المحلية بصفط زريق اسفرت عن إزالة غرفة وسور بالدبش في المهد بعزبة الكفراوي التابعة للوحدة المحليه بصفط زريق كما تمكنت الحملة من فك شدة خشبية لأعمدة الدور الاول علوي بدون ترخيص بناحية صفط زريق وفي بندر ديرب نجم تم مصادرة والتحفظ علي اخشاب مقاول كانت مجهزة لصب سقف الدور الأول علوي بناحية عزبة رزق بجوار فيلا الكفراوي دون الحصول علي ترخيص قانوني وتم التحفظ علي الادوات والمعدات والاخشاب بالحملة الميكانيكية بالمجلس واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف تمهيدا  لعرضه علي النيابة العسكرية.

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