روجت لنفسها عبر فيس بوك.. حبس فتاة تمارس الأعمال المنافية للآداب بالغردقة

قررت النيابة العامة بالبحر الاحمر حبس فتاة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي داخل شقة سكنية بمنطقة الإنتركونتننتال بالغردقة حيث روجت لنفسها عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على شبكة الإنترنت.





كان اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطار من اللواء خالد عبد الهادي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر، يفيد بتمكن المقدم رامي الشيخ رئيس مباحث قسم حماية الآداب والرائد محمود عبدالوهاب وكيل مباحث القسم، من القبض على فتاة تدعي «ك. م»، في العقد الثالث من العمر لممارستها الأعمال المنافسة للآداب داخل شقة سكنية بمنطقة جنوب مدينة الغردقة حيث عرضت نفسها على مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الانترنت بمقابل مادى.





وأسفرت تحريات ضباط مباحث الآداب بعد جمع المعلومات وتم تحديد هويتها، وعقب تقنين الإجراءات تمكنا من ضبطها بدائرة قسم أول الغردقة وتحديدًا بمنطقة «مبارك 6.«





وبمواجهتها اعترفت المتهمة باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي دون تمييز، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة المختصة والتي أمرت بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيق.