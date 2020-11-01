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فن

مصاص دماء.. سخرية من أداء ظافر العابدين في فيلم الرعب «خط دم»

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:40 ص
خط دم
خط دم
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شروق إبراهيم
سخر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، من أحداث فيلم الرعب الجديد "خط دم" بطولة ظافر العابدين ونيللي كريم وإخراج رامي ياسين.

وتحديدا لم يلق أداء الفنان ظافر العابدين، الذي قدم دور مصاص دماء، إعجاب كثير من المتابعين الذين سخروا من الأداء والشكل والتمثيل، واصفين إياه بالمضحك والكوميدي لا المرعب.

كما وجه العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات للفيلم تمحورت في معظمها حول عدم منطقية أحداثه، في سيناريو مهلهل، بلا حبكة، يفتقد للإقناع، ويثير السخرية في عدة مشاهد، خاصة في مشهد أكل ظافر العابدين لصاحبة قطة، خوفا من افتضاح أمره بأكل القطة!

يذكر أن فيلم "خط دم" بدأ عرضه منذ ساعات عبر منصة شاهد دوت نت، وتم تسريبه بعد عرضه مباشرة.

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