إيجاك يمنح 3 وحدات بمعهد جنوب مصر للأورام شهادة تجديد الاعتماد

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن نجاح معهد جنوب مصر للأورام في الحصول على شهادة تجديد الاعتماد الخاصة بكلٍ من ( بنك الدم , معمل الكيمياء ودلالات الأورام , ومعمل التدفق الخلوي ) من المجلس الوطني للاعتماد إيجاك بوزارة التجارة والصناعة طبقًا للمنظومة رقم 15189 ، لينضم المعهد بذلك لصفوف قطاعات جامعة أسيوط الحاضنة للعديد من المعامل والوحدات التي جرى تجديد اعتمادها.





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وأعرب رئيس جامعة أسٍيوط عن خالص تهنئته إلى أسرة المعهد وإلى فريق عمل الوحدات الثلاثة الحاصلة علي تجديد الاعتماد لما بذلوه من جهد وعمل مخلص و دءوب ساهم في الحفاظ على هذا المستوى الريادي المتميز, وهو ما يأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على مواكبة كافة معايير الجودة وتطوير أسس عمل المعامل البحثية والطبية وفق أحدث النظم العالمية.

وأشاد الدكتور سامي عبد الرحمن عميد معهد جنوب مصر للأورام بأسرة قسم الباثولوجيا الإكلينيكية وعلي رأسهم الدكتورة رانية بكري رئيس القسم وفريق عمل المعامل بمختلف تخصصاته الذي ساهم في إحداث نقلة كبرى فى نوعية الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة ورفع معدلات شفاء المرضي , موجهًا لهم خالص الشكر علي حجم الجهد المبذول وقيامهم بمسئولياتهم المهنية والإنسانية على النحو الأكمل وخاصةً تجاه مرضي الأورام نظرًا لما يعانوه من آلام جسيمة وتخفيفًا لمعاناتهم وحفاظًا علي أرواحهم.