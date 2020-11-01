مرضيش يرجعنى الشغل تانىّ.. المتهم بقتل صاحب مقهى يعترف بتفاصيل الجريمة

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص بكفر الشيخ.









تلقى مركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمــن كفر الشيخ، بلاغا بالعثور على جُثة أحد الأشخاص (مالك مقهى ، مقيم دائرة المركز) بقطعة أرض زراعية أمام مسكنه.









توصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن كفر الشيخ، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سابق بالمقهى ملك المجنى عليه، مُقيم بدائرة المركز.









عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات اعترف بارتكابه الواقعة وقرر بسابقة عمله بالمقهى ملك المجنى عليه وتركه العمل ورفض المجنى عليه إعادته للعمل بالمقهى، مما أثار حفيظته، ونظرًا لعلمه بقيام المجنى عليه بتحصيل الإيراد اليومى للمقهى قبل غلقه، فعقد العزم على قتله وسرقة ما بحوزته من أموال، وانتظاره بالقرب من مسكنه، ولدى حضوره باغته بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" محدثًا إصابته التى أودت بحياته، واستولى على "هاتفه المحمول"، وعقب ذلك قام بالتخلص من جثته بإلقائها بمكان العثور، وتم بإرشاده ضبط الهاتف المستولى عليه والأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.







