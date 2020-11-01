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تعليم

رئيس جامعة الزقازيق يفتتح العيادة الخارجية بكلية طب الأسنان

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 01:15 م
رئيس جامعة الزقازيق
رئيس جامعة الزقازيق
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محمد الطحاوي

افتتح الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق منذ قليل مقر العيادة الخارجية والعيادة رقم (1) بكلية طب وجراحة الفم والأسنان لطلاب الفرقة الرابعة، الأحد، يرافقه الدكتورة غادة شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة ميرفت عسكر، المشرف على قطاع الدراسات العليا والبحوث، وكان في استقبالهم الدكتور وليد زيدان، عميد الكلية، ووكلاء الكلية وأعضاء هيئة التدريس. 

 

وأشاد الدكتور عثمان شعلان، في بيان، بالمستوى المتميز للتجهيزات وفق المواصفات العالمية والجهود  التي بُذلت لتذليل كافة العقبات لتوفير المستلزمات والمعدات اللازمة، من أجهزة الأسنان والأشعة والتعقيم، مشيرًا إلى أنه جارٍ إنهاء العمل بمبني الكلية بالكامل، بحيث تكون متاحة للعمل والخدمة التعليمية خلال الفترة المقبلة .


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وأكد الدكتور وليد زيدان، أن المبنى الرئيسي للكلية يضم مستشفى، و8 مدرجات دراسية، ومعامل ودور للجهاز الإداري، ومبنى خارجي للعيادات الخارجية يشمل 200 وحدة أسنان لتقديم خدمة طبية وصحية متميزة للمواطنين بالإضافة إلى جراج وقاعة للمؤتمرات والاحتفالات.

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