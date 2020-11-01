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اقتصاد

البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه في منتصف التعاملات

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 12:56 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
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محمد صبيح

واصلت البورصة المصرية نزيف خسائرها في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، ليشمل جميع مؤشراتها، إذ خسر رأسمالها السوقي نحو 2.8 مليار جنيه منذ صباح اليوم.


وهبط مؤشرها القيادي "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% مسجلا 10.468.80 نقطة، ولحقه مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.5% عند 729.63 نقطة.



وهوى مؤشر "إيجي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا 1.882.48 نقطة بنسبة هبوط بلغت 0.44%، وكذلك مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.51% عند 1.979.85 نقطة.


وبلغ إجمالي رأس المال السوقي للبورصة حتى منتصف التعاملات نحو 602.932 مليار جنيه.


وجرى التداول على 171.98 مليون ورقة مالية داخل المقصورة لـ 166 شركة بقيمة 682.95 مليون جنيه شملت 15.95 ألف عملية.


بينما بلغت جملة العمليات خارج المقصورة نحو 7 عمليات بقيمة 404 آلاف جنيه لـ 131 ألف ورقة مالية خاصة بـ 4 شركات، فيما وصلت جملة التداولات ببورصة النيل نحو 2.45 مليون جنيه لـ 225 عملية شملت 2.4 مليون ورقة مالية لـ 11 شركة.


وصل الأداء المنخفض للبورصة بقيمة 207.121 مليون جنيه لـ 7487 عملية شملت 79.4 مليون ورقة مالية لـ 89 شركة.

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