البورصة تخسر 2.8 مليار جنيه في منتصف التعاملات

وجرى التداول على 171.98 مليون ورقة مالية داخل المقصورة لـ 166 شركة بقيمة 682.95 مليون جنيه شملت 15.95 ألف عملية.

بينما بلغت جملة العمليات خارج المقصورة نحو 7 عمليات بقيمة 404 آلاف جنيه لـ 131 ألف ورقة مالية خاصة بـ 4 شركات، فيما وصلت جملة التداولات ببورصة النيل نحو 2.45 مليون جنيه لـ 225 عملية شملت 2.4 مليون ورقة مالية لـ 11 شركة.









وصل الأداء المنخفض للبورصة بقيمة 207.121 مليون جنيه لـ 7487 عملية شملت 79.4 مليون ورقة مالية لـ 89 شركة.