AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

سلطنة عُمان تتقدم 11 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 04:13 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
Advertisements
ميس رضا
تقدمت سلطنة عُمان 11 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2020م، والذي أصدرته مؤسسة الاستشارات "أوكسفورد إنسايتس" ومقرها لندن، وجاءت في المرتبة الـ 48 عالميًا في مؤشر هذا العام، بمتوسط 52.099 نقطة مقارنة بالمركز 59 في العام الماضي. 

ويقيس المؤشر مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها. ويستند المؤشر على 3 محاور رئيسية و33 مؤشرًا فرعيًا، أبرزها وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي والخدمات عبر الإنترنت والقدرة على الابتكار وقوانين حماية البيانات والخصوصية.

كانت سلطنة عُمان قد حققت مؤخرًا، تقدمًا دوليًا ملحوظًا في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث أكد تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، تقدم عُمان عدة مراكز في التصنيف العام الذي يصدر كل عامين، لتتبوأ السلطنة المرتبة الـ 5 عربيًا والـ 50 دوليًا في مجال الحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة شملها التقرير.

وتأتي هذه الإنجازات العُمانية المتتالية، في ظل استعدادات سلطنة عُمان للاحتفال بالعيد الوطني الـ 50 للنهضة الذي يوافق 18 نوفمبر من كل عام، حيث تحتفل عُمان بمرور 50 عامًا على النهضة والتنمية وبناء الدولة الحديثة، ويكتسب احتفال هذا العام رونقًا خاصًا، حيث إنه العيد الوطني الأول تحت القيادة السياسية الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق سلطان عُمان. 

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إنجاز علمي جديد.. السعودية تحتل المرتبة الـ66 فى مؤشر الابتكار العالمي

أخبار السعودية اليوم: أول تعليق على عبور الطائرات الإسرائيلية أجواء المملكة.. السماح لهذه الفئات بالسفر خارج البلاد.. والرياض تحتل المرتبة الـ66 فى مؤشر الابتكار العالمي

الأولى عربيًا.. الإمارات تتقدم مرتبتين في مؤشر الابتكار العالمي 2020

سلطنة عُمان فى المرتبة 55 عالميًا لنقل الحاويات.. وجامعة السلطان قابوس بين أفضل 1000 جامعة

لعام 2020 .. سلطنة عمان الرابعة عربيا في مؤشر رأس المال البشري

من بين 172 دولة.. السعودية تتقدم في مؤشر التنمية البريدية

ترشيحاتنا

بالأسماء.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن أسماء الفائزين بالأقصر وقنا وأسوان

الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن عن أسماء الفائزين بمقاعد النواب بمحافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر "فيديو"

خسيت وعزلت ومفيش فايدة.. عمرو أديب يعلق على فوز الأهلى بالدورى

بدء تجربة لقاح كورونا الإسرائيلي على البشر.. اليوم

رحيل لجنة الجنايني.. شوبير يكشف 3 سيناريوهات في انتظار اتحاد الكرة

قبل مواجهة الزمالك.. الرجاء يتفوق على الأهلي وبرشلونة وريال مدريد في استفتاء "ذا صن" البريطانية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحدد سبب غير متوقع لعدم ارتداء الأشخاص للكمامة

بعد تصدرها التريند بسبب صورتها الأخيرة.. شاهد.. أجرأ إطلالات نسرين طافش

تعرف على تفاصيل وسعر سيارة محمد رمضان «رولز رويس» الجديدة.. فيديو وصور