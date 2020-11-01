سلطنة عُمان تتقدم 11 مركزا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي

تقدمت سلطنة عُمان 11 مركزًا في مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي لعام 2020م، والذي أصدرته مؤسسة الاستشارات "أوكسفورد إنسايتس" ومقرها لندن، وجاءت في المرتبة الـ 48 عالميًا في مؤشر هذا العام، بمتوسط 52.099 نقطة مقارنة بالمركز 59 في العام الماضي.





ويقيس المؤشر مدى استعداد الحكومات لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة لمواطنيها. ويستند المؤشر على 3 محاور رئيسية و33 مؤشرًا فرعيًا، أبرزها وجود استراتيجية قومية للذكاء الاصطناعي والخدمات عبر الإنترنت والقدرة على الابتكار وقوانين حماية البيانات والخصوصية.





كانت سلطنة عُمان قد حققت مؤخرًا، تقدمًا دوليًا ملحوظًا في مجال الحكومة الإلكترونية، حيث أكد تقرير مسح الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية 2020 الصادر عن إدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA)، تقدم عُمان عدة مراكز في التصنيف العام الذي يصدر كل عامين، لتتبوأ السلطنة المرتبة الـ 5 عربيًا والـ 50 دوليًا في مجال الحكومة الإلكترونية من بين 193 دولة شملها التقرير.



