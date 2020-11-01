رئيس جامعة المنيا يتابع تجهيز الوجبات الغذائية للطلاب بالمطعم المركزي لضمان جودتها

قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا ، بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالحرم الجامعي، وذلك للاطمئنان علي سير عملية انتاج الأغذية المجهزة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وضمان جودتها وسلامتها، وكذلك متابعة عملية التغليف للأغذية، والإطلاع علي آليات توزيعها علي الطلاب بمقار إقامتهم بغرفهم، وذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين بالمدن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.





رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية أحمد محروس، مدير عام المدن الجامعية.





اقرأ المزيد









ووجه رئيس الجامعة إلى توفير حياة جامعية متكاملة لأبناء الجامعة من الطلاب المقيمين بالمدن، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين للأغذية، واتخاذ جميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجة ممكنة تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، مشيرًا ان توزيع الأغذية وحجزها يتم من خلال الخدمات الالكترونية للجامعة على موقعها الرسمي، والتي أتاحت للطالب حجز التغذية في الأيام التي يرغب فيها، وتسليمها له مغلفة حفاظًا علي التباعد الاجتماعي.