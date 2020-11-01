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تعليم

رئيس جامعة المنيا يتابع تجهيز الوجبات الغذائية للطلاب بالمطعم المركزي لضمان جودتها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 07:17 م
جامعة المنيا
جامعة المنيا
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ايمن رياض
قام الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، بجولة تفقدية للمطعم المركزي بالحرم الجامعي، وذلك للاطمئنان علي سير عملية انتاج الأغذية المجهزة للطلاب المقيمين بالمدن الجامعية، وضمان جودتها وسلامتها، وكذلك متابعة عملية التغليف للأغذية، والإطلاع علي آليات توزيعها علي الطلاب بمقار إقامتهم بغرفهم، وذلك في ضوء مجموعة من الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الجامعة حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب المقيمين بالمدن في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سمية أحمد محروس، مدير عام المدن الجامعية.

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ووجه رئيس الجامعة إلى توفير حياة جامعية متكاملة لأبناء الجامعة من الطلاب المقيمين بالمدن، والالتزام بالاشتراطات الصحية، وسلامة التخزين للأغذية، واتخاذ جميع الضوابط والإجراءات التي من شأنها توفير أقصى درجة ممكنة تضمن الحفاظ على صحة الطلاب وسلامتهم، مشيرًا ان توزيع الأغذية وحجزها يتم من خلال الخدمات الالكترونية للجامعة على موقعها الرسمي، والتي أتاحت للطالب حجز التغذية في الأيام التي يرغب فيها، وتسليمها له مغلفة حفاظًا علي التباعد الاجتماعي.
وأكد الدكتور عصام فرحات، أن الوجبات التي ينتجها المطعم المركزي تحتوى على كافة العناصر الغذائية المتكاملة علي النحو الذي يعزز من القيمة الغذائية اللازمة لبناء جسم الطالب، كما يقوم بالإشراف على انتاج الوجبات المطهية والجافة فريق عمل من الكليات المتخصصة بكلية الطب البيطري، والزراعة، بالإضافة إلى المتابعة من المتخصصين  بالمدن الجامعية من أخصائي التغذية للقيام بدور فعال وإشرافي كبير، للحفاظ على ضمان وصول الوجبات طازجة للطلاب لمقار إقامتهم وعدم تعرضها للتلف.

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