لتتنزل المغفرة.. علي جمعة يوصي بالإكثار من الاستغفار في 5 أماكن

قال الدكتور

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مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أنهم أرشدونا إلى ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن.





وأوضح « جمعة » عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، حثوا على ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن ، وهي: «البيوت، على الموائد، في الطرق، وفي الأسواق، والمجالس »، وذلك في سبيل اغتنام المغفرة والفوز بها أينما نزلت أو حلت.





واستشهد عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بما ورد أنه قال الحسن -رضي الله تعالى عنه- : « أكثروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي طرقكم ، وفي أسواقكم ، وفي مجالسكم أينما كنتم ، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة » .





رفع البلاء بالاستغفار