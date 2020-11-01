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ديني

لتتنزل المغفرة.. علي جمعة يوصي بالإكثار من الاستغفار في 5 أماكن

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 08:31 م
علي جمعة يوصي بالإكثار
علي جمعة يوصي بالإكثار من الاستغفار في 5 أماكن
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أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إنه فيما ورد عن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، أنهم أرشدونا إلى ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن السلف الصالح -رضوان الله تعالى عنهم-، حثوا على ضرورة الإكثار من الاستغفار في خمسة أماكن، وهي: «البيوت، على الموائد، في الطرق، وفي الأسواق، والمجالس»، وذلك في سبيل اغتنام المغفرة والفوز بها أينما نزلت أو حلت.

واستشهد عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، بما ورد أنه قال الحسن -رضي الله تعالى عنه- : «أكثروا من الاستغفار في بيوتكم ، وعلى موائدكم ، وفي طرقكم ، وفي أسواقكم ، وفي مجالسكم أينما كنتم ، فإنكم ما تدرون متى تنزل المغفرة».

رفع البلاء بالاستغفار
رفع البلاء بالاستغفار ، فقد ورد أن من أسباب رفع البلاء كثرةُ الاستغفار؛ حيث قال الله تعالى: «وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ»، فكان الاستغفار أمانًا من وقوع العذاب حتى بعد انعقاد أسبابه.

3 أمور تحدث لك عند الاستغفار
أوصت دار الإفتاء المصرية، كل إنسان يشعر بالضيق ولديه مشاكل ويُعاني من الكرب، بأن يُداوم على الاستغفار في كل وقت، منوهة بأن هناك ثلاثة أمور تحدث له عند الاستغفار.

وقالت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن من كان في ضيق فليستغفر سيجعل الله له من كل ضيق مخرجًا ومن كل هم فرجًا وسيرزقه من حيث لا يحتسب.

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