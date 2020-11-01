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رياضة

الشوط الأول.. هاري كين يتقدم لـ توتنهام بهدف في شباك برايتون

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:11 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
تقدم فريق توتنهام على نظيره برايتون أند هاف ألبيون بهدف نظيف، في المباراة المقامة حاليًا، ضمن منافسات الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف المباراة الوحيد حتى الآن أحرزه هاري كين في الدقيقة 12 من ضربة جزاء، بعد تعرضه للدفع من قبل أدم لالانا لاعب فريق برايتون، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

وجاء تشكيل توتنهام كالآتي:

في حراسة المرمى: هوجو لوريس

خط الدفاع: دوهيرتي - ألدرفيرلد - داير - ريجيليون

خط الوسط: هويبيرج - سووسكو - ندومبلي - إيريك لاميلا

خط الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين

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