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رياضة

تأكيدا لـ صدى البلد: عمار حمدي ينضم لصفوف الاتحاد السكندري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 10:16 م
عمار حمدي ومحمد مصيلحي
عمار حمدي ومحمد مصيلحي
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حسام الحارتي
أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة  محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بأنتقال الموهوب عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، و أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين .

جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات معمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي ، و أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين

ويعد عمار حمدي مواليد 26 نوفمبر 1999 " و تألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة

و يُعد " عمار " أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية  بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،

و أثنى الكابتن حسام حسن  و الكابتن إبراهيم حسن على موهبة " عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .

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