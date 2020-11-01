تأكيدا لـ صدى البلد: عمار حمدي ينضم لصفوف الاتحاد السكندري

أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحى الإجراءات الخاصة بأنتقال الموهوب عمار حمدي لاعب النادي الأهلي و المنتخب الأوليمبى ، و أحد أهم المواهب الصاعدة بالكرة المصرية لمدة موسمين .





جاء ذلك بعد إنهاء جميع المفوضات معمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى و أمير توفيق و لجنة التخطيط بالنادي الأهلي و بمشاركة الكابتن إبراهيم حسن مدير الكرة الذي تفاوض مع اللاعب و وكيله الكابتن احمد يحيي ، و أتم الإجراءات الكابتن إيهاب جابر مدير شئون اللاعبين





ويعد عمار حمدي مواليد 26 نوفمبر 1999 " و تألق بقوة مع نادى الاتحاد السكندرى في الموسم قبل الماضي كذلك مع المنتخب الأوليمبى حيث ساهم في صعود المنتخب إلى الأولمبياد القادمة





و يُعد " عمار " أحد اللاعبين الموهوبين الصاعدين بقوة في الكرة المصرية بحسب وصف خبراء اللعبة ، و يُجيد اللعب كجناح أيمن و أيسر وصانع ألعاب،





و أثنى الكابتن حسام حسن و الكابتن إبراهيم حسن على موهبة " عمار " و أبدو ارتياحهم لأتمام إجراءات أنتقاله لصفوف زعيم الثغر .



