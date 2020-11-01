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توك شو

شاهد.. محافظات ستزداد بها إصابات كورونا في الموجة الثانية.. تعرف عليها

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:31 م
وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
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إبراهيم القادري
قالت هالة زايد، وزيرة الصحة، إننا لاحظنا زيادة في عدد إصابات فيروس كورونا في الفترة الماضية ولكنها ليست كبيرة بل متوقعة، موضحة "قمنا بعمل احتياطاتنا، ونعلم أين ستكون الزيادة في إصابة فيروس كورونا، وفئات المجتمع الأكثر عرضة للإصابة".

وأضافت "زايد"، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن فصل الشتاء يجعل تهوية الأماكن أمرًا صعبًا بسبب برودة الجو، وهو ما قد يتسبب في زيادة الإصابات بفيروس كورونا.

وأكدت هالة زايد ، أن جلوس الناس في الأماكن المغلقة لوقت طويل يساعد على الإصابة بالفيروس خاصة الأماكن التي تشهد ازدحاما.

وتابعت أن محافظات "القاهرة والإسكندرية والجيزة والقليوبية والبحيرة" تعاني معدل إصابات مرتفع، مؤكدة أن البحيرة من أكثر خمس محافظات ترتفع بها الإصابات.

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