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سيارات

قبل ما تشتري.. اعرف عيوب سيارة فاو 2020

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:36 م
صدى البلد
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أماني نوار
تعد شركة فاو الصينية، إحدى أشهر الشركات الصينية، في تصنيع السيارات والشاحنات الخفيفة والمتوسطة والثقيلة، وقطع الغيار منذ 1950.

ولكن يرجع عدم شهرتها في الأسواق العربية والعالمية، إلى وجود عيوب سيارة فاو 2020، إضافةً إلى تدني جودة المواد المستخدمة داخل السيارة.

 
ومن أكثر عيوب سيارة فاو 2020، أنها لا تتمتع بجودة المواد عالية داخل مقصورة السيارة، يوجد صوت المحرك واضح داخل السيارة بسلل الخامات السيئة وافتقارها إلى نظام امتصاص الصدمات.

يوجد ارتعاش في عجلة القيادة وعدم متانة طابلوه السيارة، ووجود خلل في عمل الوسائد الهوائية التي قد تنفجر دون سبب، لا تمتلك ميزة التنبيه الصوتي ضد خطر السرقة في حال اصطدام بالسيارة أو محاولة فتح أبوابها بطريقة غير قانونية.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية يدويا فقط لأنها غير مزودة بتقنية التحكم التي تمكن  الراكب والسائق من تعديل مقاعدهم كهربائيا دون الحاجة إلى التحكم اليدوي التقليدي.

الفرامل ليست سلسة مقارنة مع المنافسين ويتوجب على السائقين بأن يضغطوا أكثر على الفرامل حتى تعمل ،وتفتقر إلى ميزات التحكم في السرعة والملاحة عبر الأقمار الصناعية والتحكم في الجر

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