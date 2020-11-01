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أخبار البلد

احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:43 م
مؤسسة أبو العينين
مؤسسة أبو العينين توزع حلوى المولد النبوي بشارع السودان
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واصلت مؤسسة أبو العينين للنشاط الخيري والثقافي توزيع علب الحلوى على مواطني الجيزة والمحافظات المختلفة وذلك في إطار مبادرتها التي أطلقتها؛ لتوزيع 300 ألف علبة حلوى، احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.

وقامت المؤسسة بتوزيع علب حلوى المولد النبوي الشريف بعشش شارع السودان بالعجوزة، لمشاركة الأهالي احتفالاتهم بتلك الذكرى الدينية العظيمة التي ينتظرها العالم الإسلامي عام بعد الآخر.

وحرص أهالي شارع السودان بالعجوزة على توجيه الشكر للنائب محمد أبو العينين على تلك اللفتة الطيبة منه، وعلى المساعدات التي يقدمها لهم، قائلين: "خدماته لا تنقطع عنا.. ودايما بنلاقيه في كل المناسبات".
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة
احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف.. مؤسسة أبو العينين توزع علب الحلوى في شارع السودان بالعجوزة

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