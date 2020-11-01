تعرف على شروط أداء مناسك العمرة وفقا للإجراءات الاحترازية السعودية.. فيديو

قال أشرف شيحة، الخبير السياحي، إن السعودية تستقبل اليوم أول الأفواج للمتعمرين القادمين من الخارج، ووضعت شروطا من أجل الحفاظ على صحتهم.





وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن المملكة العربية السعودية وضعت إجراءات صارمة لأداء العمرة للقادمين من الخارج، لافتا إلى أنه من ضمن الاشتراطات إجراء تحليل PCR للقادمين لأداء مناسك العمرة.





ونوه إلى أنه يشترط على المعتمرين البقاء في الفندق المقيمين فيه 3 أيام، ولا يخرج منه لأي سبب.





وأضاف أنه لا يوجد ضوابط مصرية لتنظيم العمرة في الوقت الحالي في هذه الأوقات الاستثنائية وكل الترتيب القائم على ما يكون من إجراءات دائمة، مؤكدا أن تطبيق الإجراءات الاحترازية على راغبي أداء العمرة في مصر تعنى ارتفاع التكلفة.





ولفت أشرف شيحة، الخبير السياحي، إلى أن المملكة العربية السعودية اتخذت إجراءات احترازية قوية في الفنادق والمطارات ووسائل المواصلات.





وأكد أنه يشترط على الراغب في العمرة أن يوقع على تعهد عند شركة السياحة أنه في حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا عليه في الذهاب والإياب لا يحق له المطالبه باسترداد أمواله.





وأوضح لا يسمح لأي مواطن السفر لأداء مناسك العمرة إلا من خلال شركات السياحة، مشيرا إلى أنه لم يصدر حتى الآن قرارا لتنظيم العمرة للمصريين.





واختتم، الدخول إلى الحرم المكي يكون من خلال موافقة بتصريح من المملكة العربية السعودية، مؤكدا أنه لا يسمح بدخول إلا 20 ألف من المعتمرين يوميا.