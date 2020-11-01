26 مرشحا برلمانيا يخوضون جولة الإعادة انتخابات أسيوط تعرف عليهم

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أسماء المرشحين الذين يخوضون السباق الانتخابى فى جولة الإعادة بمحافظة أسيوط.





وأكدت الهيئة أن 26 مرشحا يخوضون جولة الإعادة فى 4 دوائر، وهي أول أسيوط وأول أبو تيج والقوصية والفتح التابعين لمحافظة الوادي الجديد على 13 مقعدا.





يتنافس كل من محمد حمدي محمد محمد دسوقى، ومجدي محمد محمد فراج، ومصطفى بدران مهني مصطفى، وعلاء الدبن محمود محمد محمود، والبدري أحمد ضيف محمد، ونادرس قلدس تادرس قلدس، على 3 مقاعد فى دائرة أول أسيوط.





ويتنافس كل من الحسينى عيسى جلال أحمد، وطارق حسين محمود عبد العال، وعلاء الدين خير الله محمد خير الله، دائرة أول أبو تيج، وأمين فتحي أمين على على مقعدين فى دائرة أول أبو تيج.





ويتنافس كل يونس يونس أحمد عمر، وإبراهيم عبد النظير عبد الرحيم مصطفى، وحسام الدين حلمى ماضى محمود، وشاهين شاكر عثمان كيلانى، وسيد محمد عبد العواض محمود، وأحمد محمد محمود عبد الجواد، أمير بنيامين لويز حنا، وأحمد زهير أحمد عبد الغنى، على 4 مقاعد فى دائرة القوصية.



