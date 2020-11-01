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رياضة

شروط العقد.. برشلونة يدفع مبلغا ماليا لفريق لاس بالماس بسبب بيدري

الأحد 01/نوفمبر/2020 - 11:42 م
صدى البلد
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عمر سلامة

تسعى إدارة برشلونة المؤقتة إلى دفع مبالغ مالية جديدة لفريق لاس بالماس، نظير التعاقد مع صانع ألعابه الشاب بيدري جونزاليس.

 

وتعاقد برشلونة في الميركاتو الصيفي الماضي، مع بيدري قادما من لاس بالماس، مقابل 5 ملايين يورو.

 

وكشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن برشلونة سيدفع مبلغ 250 ألف يورو، لنادي لاس بالماس، بعد خوض بيدري لمواجهة ديبورتيفو ألافيس بالأمس.

 

وتعادل برشلونة بالأمس (1-1) أمام ديبورتيفو ألافيس، والتي شارك بيدري في جزء منها، ليضع نفسه في التشكيل الأساسي للفريق الكتالوني.

 

وأوضحت أن عقد لاس بالماس مع برشلونة، يقضى بحصوله على أموال، حال مشاركة صاحب الـ 17 عاما، في أول خمسة مباريات في الدوري الإسباني بواقع 45 دقيقة أو أكثر في اللقاء الواحد، وهو ما تم بالفعل حتى الأن.

 

ويعاني برشلونة في الفترة الحالية، من أزمة مالية كبرى، حيث طلب من جميع لاعبيه تخفيض قيمة رواتبهم لهذا الموسم بنسبة 30%، حتى يتفادى النادي مواجهة أزمة الإفلاس.

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