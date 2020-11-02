التعليم تحدد ضوابط استيفاء ملف ترقي المعلمين





حيث قالت وزارة التربية والتعليم في خطاب رسمي أرسلته لجميع المديريات التعليمية ، على المعلمين المرشحين للترقي المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة والجهات التابعة والوزارات الاخرى سرعة تقديم : استمارة تقييم اداء المعلم من قبل مدير المدرسة عن اداء المعلمين سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية ، و استمارة تقييم آداء المعلم من قبل الموجه الفني عن اداء المعلم عن سنة واحدة على الاقل من تاريخ شغل الوظيفة الحالية.





وشددت وزارة التربية والتعليم على أن تكون هذه الاستمارات معتمدة من المدير او الموجه الفني المختص ، ويكتب اسم المدير أو الموجه المقيم ثلاثيا بخط واضح ، ويحدد فيها تاريخ التقييم ويشترط ان يكون لاحقا على تاريخ شغل الوظيفة الحالية .





ويلتزم مسئولو الحكومة الالكترونية بالمدارس او الادارات التعليمية بتسجيلتلك الاستمارات إلكترونيا على التطبيق الالكتروني المعد لذلك ، وكذلك تقييم ملف الانجاز لهؤلاء المعلمين ، ويكون ذلك في موعد اقصاه 8 نوفمبر 2020 .





وعلى جانب آخر .. أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه في إطار توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاهتمام بمنظومة التعليم الجديدة، انطلقت الدورة التدريبية الثانية لرفع كفاءة معلمي الصفوف الأولي بجميع المحافظات عن طريق الفيديو كونفرانس الافتراضي بالتعاون مع شركة ديسكفري.





وتهدف الدورة التدريبية، التي تستمر لمدة ٤ أيام، إلى تحقيق التنمية المهنية المستدامة للمعلمين والاهتمام ببناء قدراتهم ودعم مهاراتهم التربوية.





جدير بالذكر أن المرحلة الأولي والتي أقيمت بشهر أكتوبر استهدفت 79 ألف معلم ومن المتوقع بنهاية المرحلة الثانية يكون إجمالي المستهدف 140 ألف معلم.

وضعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط لاستيفاء شروط ملف الترقي للمعلمين المنتدبين إلى ديوان عام الوزارة وللجهات التابعة لها.