طريقة عمل كفتة الفراخ مشوية ومقلية وفي الفرن

تبحث الكثير من النساء عن طريقة كفتة الفراخ لأنها من أكثر الوجبات التى تجمع بين المذاق الشهية والبروتين الحيواني والتكلفة المحدودة.





طريقة كفتة الفراخ بــ 4 وصفات مختلفة ابرزها: المشوية والمقلية بخطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.





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طريقة كفتة الفراخ المشوية





مقادير كفتة الفراخ المشوية

نصف كيلو فراخ فيليه مفروم

فلفل رومى أحمر

بصل مفروم

بقدونس مفروم

نصف كوب بقسماط

بيضة

بهارات دجاج

ملح

فلفل أسود

زيت

فحم

طريقة كفتة الفراخ المشوية:

* افرمي الفلفل الرومى والبصل فى الكبة ثم ضعي البقسماط والبيضة والدجاج المفروم والبقدونس و البهارات والملح والفلفل الأسود وقلبيهم جيدا.

* لفي أصابع الكفتة حول أعواد خشبية مبللة بالماء وتدهن أصابع الكفتة بالزيت .

* ضعي الكفتة فى صينية وادخليها الفرن حتى النضج وغطي الكفتة بورق ألومنيوم وأشعلي فحمة في وسطها مع القليل من الزيت .





طريقة كفتة الفراخ المقلية:

مقادير كفتة الفراخ المقلية

نصف كيلو دجاج فيليه مفروم

كوب بقسماط

بيضة

زيت

بهارات

دجاج

زعتر جاف

ثوم بودرة

بودرة بصل

ملح

بقدونس مفروم

نصف كيلو عصير طماطم

ثوم

فلفل اسود

بطاطس محمرة للتقديم

طريقة كفتة الفراخ المقلية

* قلبي الدجاج المفروم مع البقسماط والبقدونس والزعتر والبصل البودرة والثوم البودرة والبهارات والملح والفلفل الأسود ثم البيضة وامزجيهم جيدا.





* على نار هادئة حمري الثوم فى الزيت ثم الملح والفلفل الأسود ثم عصير الطماطم .

* تشكل كور كفتة الدجاج واقليها فى الزيت وتقدم مع الصوص والبطاطس الصوابع.

طريقة كفتة الفراخ بالصور

دجاج مفروم

بقسماط

بيضة

بصل

ملح فلفل أسود

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

كارى

كركم

ثوم

فلفل أخضر رومى

فلفل أخضر حار

زيت





طريقة كفتة الفراخ بالصور

* إخلطى الدجاج المفروم مع البقسماط والبيضة والفلفل الحار والقرفة والزنجبيل والملح والفلفل الأسود كوني كور الكفتة واقليها فى الزيت.





* قلبى الفلفل الرومى والحار فى الزيت على النار وضيفي الثوم والملح والكارى والكركم والقرفة والزنجبيل ثم كوب إلا ربع ماء وقلبىهم ثم ضعى الكفتة مع الصوص فى صينية وادخليها الفرن حتى تمام النضج.









طريقة كفتة الفراخ في الفرن





مقادير كفتة الفراخ في الفرن

نصف كيلو دجاج مفروم

نصف كوب بقسماط

بصلة مبشورة

ملح فلفل أسود

حبهان مطحون

قرفة ناعمة

زنجبيل بودرة

زيت

بقدونس مفروم





"الصلصة "

كوسة

سمنة

عصير طماطم

بصل مفروم

ثوم مفروم

طريقة كفتة الفراخ في الفرن





* قلبي الدجاج المفرومة مع البصل والبقدونس والملح والفلفل الأسود والبقسماط والتوابل





* تبلل الأيدى بالزيت وشكلي الخليط أصابع وحمريه في الزيت





* في إناء اخر على النار حمري البصل في سمنة ثم ضيفي الثوم وعصير الطماطم والكوسة والملح والفلفل الأسود الخليط على النار وتضاف له الكفتة

وقلبيهم جيدا ثم ضعيهم في الفرن حتى اكتمال النضج .









مكونات كفتة الفراخ

مهما تنوعت الطرق نجد أن مكونات كفتة الفراخ تكاد تكون واحدة فتحتوي على البصل والثوم المفروم والدجاج مع مجموعة من التوابل والبقسماط والبيض.

ولا تختلف مكونات كفتة الفراخ المقلية أو المشوية أو كفتة الفراخ فى الفرن إلا في أشياء بسيطة جدا وبالنسبة للمذاق فجميعهم يتمتعون بطعم شهي ولكن المشوية تعد اكثر الانواع المريحة للمعدة.



