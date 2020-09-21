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طريقة عمل كفتة الدجاج

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 04:41 م
طريقة عمل كفتة دجاج
طريقة عمل كفتة دجاج
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اسماء محمد
تعد الكفتة إحدى أشهى الأكلات التى يتم تقديمها وإعدادها بطرق عدة ومتنوعة وأبرزها كفتة الدجاج التى تجمع بين المذاق الطيب والتكلفة المحدودة.

ونقدم إليكم طريقة عمل كفتة الدجاج بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة "سى بى سى سفرة".

مقادير كفتة الدجاج
صدور
 دجاج 
بصل
 بقدونس 
فلفل حار 
زعتر
 بيض 
بقسماط 
دقيق
 لبن 
بهارات 
ملح – فلفل زيت 

طريقة تحضير كفتة دجاج
* افرمي صدور الدجاج

* ثم افرمي البصل والزعتر والفلفل الحار مع قليلا من البقسماط والملح والفلفل والبهارات

* اضيفي صدور الدجاج إلى الخليط حتى تصبح عجينة متماسكة

* ثم شكليها كور وضعيها في الدقيق ثم في خليط اللبن والبيض ثم في البقسماط

* ضعي في كل كرة قطعة مكرونة واقليها في زيت غزير ساخن ثم قدميها
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