حمادة أنور يكشف آخر تطورات حالة مصطفى محمد ويؤكد: نثق فى قدرات لاعبي الزمالك

أبدى حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، ثقته في لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء قبل خوض مباراتهم المقبلة أمام الرجاء المغربي.





ويلتقي الزمالك نظيره الرجاء المغربي، في التاسعة من مساء الأربعاء، في إياب دور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها على ستاد القاهرة، بعدما انتهت مباراة الذهاب بفوز الأبيض بهدف دون رد، في المغرب.





وأضاف حمادة أنور خلال مداخلة هاتفية عبر "ملعب أون تايم": "اعتدنا من اللاعبين أنهم على قدر المسؤولية، رأيناهم في مواجهات صعبة وكانوا رجالًا ويمتلكون شخصية البطل".





وتابع: "لن نعتمد على نتيجة مباراة الذهاب، سنبدأ مع فريق الرجاء وكأن النتيجة صفر صفر، وإن شاء الله تكون مباراة كبيرة تليق بالفريقين".





وواصل: "نتمنى أن يكون النهائي مصريا وهذا قلته قبل تأهل الأهلي، كل هذا يحسب للدولة المصرية، وأتمنى بالتأكيد تتويج الزمالك بالبطولة وإهدائها للجماهير".





واختتم: "مصطفى محمد عانى من شد خفيف ولكن هو بحالة جيدة، الموسم كان شاقًا واللاعبون كانوا تحت ضغط بالتأكيد، ولكن حسمنا المركز الثاني من أجل المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل والآن نركز على مباراة الرجاء".





وينتظر الأهلي الذي تأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا عقب فوزه على الوداد المغربي، بنتيجة 5 / 1، في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، الفائز من مباراة الزمالك والرجاء، لخوض النهائي الإفريقي الذي سيقام يوم 27 من شهر نوفمبر الجاري.