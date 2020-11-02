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ثقافة

جمر.. وليد عثمان في معرض الشارقة للكتاب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:19 ص
صدى البلد
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طارق موسى
صدر للزميل الكاتب الصحفى  وليد عثمان، أولى رواياته "جمر" عن دار "صفصافة" المصرية للناشر محمد البعلي.

الرواية التي توقع في معرض الشارقة الدولي للكتاب، تمضي بين رهانات كلها خائبة ومصائر شتى صادمة، والأحداث تلتقي في أكثر من منعطف التقاء مراوغًا  يقود إلى نهايات لا تتشابه إلا في بؤسها.

في الأحداث، يشتعل أكثر من جمر، وتشتبك خطوط  التيه، والعشق والتجارة باسم الدين والوطن، حاصدة قلوبًا وأرواحًا لا تدرك ما تشتهي، وإن بلغته لا تهنأ به.

الخيبات في "جمر"، وإن بدت فردية، تلّخص مرحلة ما من محيط أكبر تحترق فيه أحلام وتضيق الجغرافيا، على اتساعها، بأهلها، فيسكنون غربة أبدية. 

هذه الخيبات أيضًا تصح على أكثر من جيل، لا يهوّن منها أمل يلوح كل فترة، لكنه هو الآخر مراوغ ينتهي بمن يتبعه في جمر لا ينتهي.




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