كيف تتفادى الحوادث أثناء السيول؟



يجب تفادي الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل ، تجنبا لحدوث انزلاق السيارة في أي اتجاه مما يسبب أضرار بالغة.



عدم التسرع والسير عكس الاتجاه أو الانشغال عن الطريق وعدم التركيز.



استخدام الإشارات الدالة على الانحراف اثناء القيادة في الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين.



يجب عليك تشغيل المساحات في المطر الخفيف، ولكن يمكن تعديل سرعة ممسحة الزجاج الامامي لمعظم السيارات لإزالة الرطوبة من الزجاج خلال الضباب الخفيف أو هول الامطار الغزيرة.





مع بداية دخول الشتاء واحتمالية هطول الامطار في بعض المحافظات ،يجب من توجيه بعض التحذيرات لسائقي السيارات خاصة على الطريق السريع لعد وقوع حوداث ، وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد أهم النصائح لتفادي الحوادث اثناء المطر والسيولحاول التحكم في عجلة قيادة السيارة بشكل جيد ، نظرا لان الطريق قد يكون زلقا.السير بسرعات منخفضة خلال هطول الامطار ، وذلك تجنبيا لعدم السيطرة على إطارات السيارة في الطرق الزلقة.مضاعفة مسافة الامان بينك وبين السيارة التي أمامك.