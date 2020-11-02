من بينها آلام العضلات.. أعراض تنذر بوجود خلل هرموني بجسمك

وتعتبر الهرمونات مهمة لتنظيم معظم العمليات الجسدية الكبرى، لذلك يمكن أن يؤثر الخلل الهرموني على مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية.

وتعتبر الهرمونات مهمة لتنظيم معظم العمليات الجسدية الكبرى، لذلك يمكن أن يؤثر الخلل الهرموني على مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية.

هي عبارة مواد كيميائية يتم إنتاجها في الغدد الصماء، وتتحكم بدورها في معظم الوظائف الجسدية الرئيسية مثل الجوع إلى الأنظمة المعقدة مثل التكاثر وحتى العواطف والمزاج.

ووفقا لموقع health line عندما يكون لديك خلل هرموني ، يكون لديك الكثير أو القليل جدًا من هرمون معين. حتى

يمكن أن يكون لها آثار خطيرة في جميع أنحاء جسمك.