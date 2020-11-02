من بينها آلام العضلات.. أعراض تنذر بوجود خلل هرموني بجسمك

الهرمونات هي عبارة مواد كيميائية يتم إنتاجها في الغدد الصماء، وتتحكم بدورها في معظم الوظائف الجسدية الرئيسية مثل الجوع إلى الأنظمة المعقدة مثل التكاثر وحتى العواطف والمزاج.
وتعتبر الهرمونات مهمة لتنظيم معظم العمليات الجسدية الكبرى، لذلك يمكن أن يؤثر الخلل الهرموني على مجموعة واسعة من الوظائف الجسدية.
ووفقا لموقع health line عندما يكون لديك خلل هرموني ، يكون لديك الكثير أو القليل جدًا من هرمون معين. حتى التغييرات الطفيفة يمكن أن يكون لها آثار خطيرة في جميع أنحاء جسمك.
وتلعب هرموناتك دورًا أساسيًا في صحتك العامة نتيجة لذلك ، هناك مجموعة كبيرة من العلامات أو الأعراض التي يمكن أن تشير إلى وجود خلل هرموني ستعتمد علاماتك أو أعراضك على الهرمونات أو الغدد التي لا تعمل بشكل صحيح.
يمكن أن تسبب الحالات الهرمونية الشائعة التي تؤثر على كل من الرجال والنساء أيًا من العلامات أو الأعراض التالية:
زيادة الوزن
نتوء من الدهون بين الكتفين
فقدان الوزن غير المبرر ، وأحيانًا المفاجئ
إعياء
ضعف العضلات
آلام العضلات والحنان والتصلب
ألم أو تصلب أو تورم في مفاصلك
زيادة أو انخفاض معدل ضربات القلب
التعرق
زيادة الحساسية للبرد أو الحرارة
الإمساك أو حركات الأمعاء المتكررة
كثرة التبول
زيادة العطش
زيادة الجوع
انخفاض الدافع الجنسي
كآبة
العصبية أو القلق أو التهيج
عدم وضوح الرؤية
العقم
ترقق الشعر أو الشعر الناعم الهش
جلد جاف
وجه سمين
وجه مستدير
علامات التمدد الأرجواني أو الوردي