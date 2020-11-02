حسني شتا ينشر كواليس مسلسل "هي".. و منة فضالي : شكلنا في ثانوي



نشر الفنان حسنى شتا ، صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".









وظهر حسني شتا في الصورة مع منه فضالي و هاجر الشرنوبي وعلق قائلا: "‏كواليس مسلسل هي".









وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه، و كانت ابرزها الفنانه منة فضالي :شكلنا ثانوي اوووي "





حيث علقت ايضا الفنانه هاجر الشرنوبي قائلة : "يالهووي علي منظري "





مسلسل "هي " تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي، وهو بطولة وفاء عامر، دينا، أيتن عامر، منة فضالي وحسني شتا، أحمد جمال سعيد، حجاج عبد العظيم، هاجر الشرنوبي، محسن صبري.





اقرأ أيضًا:



