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أخبار البلد

الهجرة: مستمرون في تلقي استفسارات المصريين بالخارج حول المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:31 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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سعيد العربي
 ترأست السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج غرفة عمليات الوزارة لمتابعة مشاركة المصريين بالخارج في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2020، والتي انطلقت اليوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع للمصريين بالخارج وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية منذ الساعة التاسعة صباحا بحسب توقيت كل دولة، لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات، وتستمر هذه العملية حتى غد الثلاثاء 3 نوفمبر.

من جانبها، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة إن المشاركة في انتخابات مجلس النواب حق دستوري لكل مصري بالخارج وما لمسناه من تحرك المصريين بالخارج تجاه المشاركة في الانتخابات البرلمانية في مرحلتها الأولى يعكس حرص المصريين بالخارج على المشاركة في تشكيل السلطة التشريعية، على الرغم من الظروف التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس كورونا. 

وأضافت وزيرة الهجرة أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب تتضمن 13 محافظة وهي: القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء، وتستمر المرحلة الثانية يومي 2 و3 نوفمبر بطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع وإرسالها لمقار البعثات الدبلوماسية في كل دولة، على أن تتلقى السفارات والبعثات الدبلوماسية المظاريف خلال أيام 4 و5 و6 نوفمبر المقبل، وذلك لكل من قام بالتسجيل بموقع الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم على ضرورة الإسراع في طباعة بطاقات الاقتراع وإرسالها في أسرع وقت كي يتمكن الناخب المصري بالخارج من إيصالها بالبريد السريع في الوقت الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات ليتسنى له الإدلاء بصوته والمشاركة في الانتخابات.

وأشارت وزيرة الهجرة لدور غرفة العمليات لمتابعة انتخابات مجلس النواب 2020، المتمثل في الرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعلامهم بآليات المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، وذلك بالتنسيق بين الوزارة والهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، للرد على كافة استفسارات المصريين بالخارج حول انتخابات مجلس النواب وكيفية مشاركتهم في هذا الاستحقاق الدستوري.

وفي السياق ذاته، قدمت السفيرة نبيلة مكرم، الشكر للمستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، و أعضاء الهيئة الموقرة، على المجهود الذي يبذلونه لإجراء كافة الاستحقاقات الانتخابية والدستورية، والتعاون المستمر بين وزارة الهجرة والهيئة للتيسير على المصريين بالخارج المشاركة في كافة الاستحقاقات الانتخابية.

وأوضحت وزيرة الهجرة أن الدولة أتاحت استخدام آلية البريد السريع للمصريين بالخارج للمشاركة في انتخابات مجلس النواب مثلما تم في انتخابات مجلس الشيوخ الماضية، نظرا لعدد من الاعتبارات يأتي على رأسها الحفاظ على سلامة المصريين بالخارج في ظل انتشار فيروس كورونا، وفي إطار الالتزام بالإجراءات التي تفرضها عدد من الدول لمنع التجمعات حتى داخل أو خارج السفارات والقنصلية.

وقالت الوزيرة إنه ستتاح بطاقات اقتراع جميع الدوائر لنظامي الفردي والقوائم، للمصريين بالخارج على الموقع الرسمي للهيئة خلال الأيام المخصصة لطباعة وإرسال بطاقات الاقتراع لكل دائرة وفقا لدائرة محل الإقامة، باستخدام رقم التسجيل، لطباعتها وإبداء رأيه فيها باختيار عدد من المرشحين للنظام الفردي مساو لعدد المقاعد المقرر للدائرة، واختيار إحدى القوائم بالبطاقة المخصصة لنظام القوائم.

واستطردت الوزيرة: يضع الناخب بطاقتي الاقتراع "الفردي والقائمة" داخل مظروف ويقوم بإغلاقه ولا يدون عليه أية بيانات من الخارج، ويضعه مرفقًا به صور ضوئية من بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ساري الصلاحية متضمنًا الرقم القومي، ووثيقة الإقامة بالدولة محل التصويت، وإقرار التصويت كامل البيانات وموقع من الناخب شخصيًا، داخل ظرف آخر ويدون عليه من الخارج بياناته وعنوان اللجنة الانتخابية بالبعثة الدبلوماسية وإرساله بالبريد المستعجل.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أنه وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه لا يجوز للناخب أن يرسل صوته للجنة الاقتراع ذاتها أكثر من مرة، كما لا يجوز أن يرسل صوته للجنة اقتراع أخرى بخلاف اللجنة التي قام بتسجيل انتخابه عليها.

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