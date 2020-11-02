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الهجرة تكشف عن استعداداتها للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
السفيرة نبيلة مكرم،
السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة
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فرح علاء الخولي
قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن اليوم بدء المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020، في الخارج ، وعدد المحافظات بالمرحلة الثانية 13 محافظة، منهم القاهرة والمنوفية والدقهلية وغيرهم من المحافظات.

وتابعت السفيرة نبيلة مكرم، خلال حوارها في مؤتمر داخل غرفة عمليات الوزارة، أن هناك الكثير من الناخبين المصريين بالخارج قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني للهيئة الوطنية للانتخابات.

واكدت الوزيرة ، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة بشكل دائم في التنسيق بين الـ 13 محافظة، ومع المصريين من الخارج من هذه المحافظات، مؤكدة ان هذه المرحلة الاخيرة في انتخابات النواب.

واوضحت ان اليوم وغدا الموافق 2 و3 نوفمبر بدء التصويت في الخارج على المرحلة الثانية، لافتة الي ان استلام المظاريف من البعثات بالخاارج سيكون يوم  5 و6 نوفمبر الموافق يوم الخميس والجمعة.

واشارت الي انها تهيب وتناشد كل المصريين بالخارج ممن لهم حق التصويت وهم من المسجلين في قوائم انتخابات محافظات المرحلة الثانية ان يشاركوا باصواتهم، وايضا اكدت على ضرورة ارسال الخطابات فور التصويت.

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