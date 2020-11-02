AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

البورصة تستهل تعاملاتها الصباحية على أرباح بـ 3.4 مليار جنيه

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:28 ص
البورصة المصرية
البورصة المصرية
Advertisements
محمد صبيح
استهلت البورصة المصرية تعاملاتها اليوم الإثنين؛ علي صعود جماعي لمؤشراتها ليفتح رأسمالها السوقي علي 603.4 مليار جنيه.

وربح رأسمالها السوقي في مستهل التعاملات نحو 3.4 مليار جنيه، بعد ان تكبد أمس خسارة وصلت لـ 4.64 مليار جنيه.

اقرأ أيضا:
صعد مؤشر البورصة القيادي إيجي إكس 30 مسجلا نسبة صعود قدرها 0.8% عند النقطة 10.456.33، وتبعه مؤشر إجيي إكس 100 صاعدا بنسبة  0.31% عند النقطة 2.718.56.

وارتفع مؤشر إيجي إكس 70 للشركات الصغيرة والمتوسطة مسجلا صعود نسبته 0.4%  عند النقطة 1.854.2، و لحقه المؤشر إيجي إكس 50  بنسبة 0.12% عند النقطة 1.969.45.

بلغ اجمالي تداولات العمليات داخل المقصورة نحو 159 عملية بـ 2.805 مليون جنيه لـ774 ألف ورقة مالية لـ 41 شركة.

ووصل حجم العمليات ببورصة النيل 17 عملية بـ 128 ألف جنيه لـ 289 ألف ورقة مالية لـ 3 شركات.


الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد خسائر أمس.. البورصة تربح 1.7 مليار جنيه ومبيعات المستثمرين تدفعها للمنطقة الخضراء.. وتداول 442.209 ألف ورقة داخل المقصورة لـ 191 شركة بـ 2.6 مليار جنيه

البورصة تبدأ تعاملاتها علي صعود جماعي للمؤشرات

البورصة تواصل صعودها في منتصف تعاملات اليوم

رغم صعودها في التعاملات الصباحية.. البورصة تخسر ومؤشرها القيادي يفقدها 334 مليون جنيه

البورصة تربح 2.7 مليار جنيه بعد مرور 20 دقيقة من تداولات اليوم

رغم تراجع مؤشراتها.. البورصة تغلق على ربح محدود بـ 1.36 مليار جنيه

ترشيحاتنا

وفاة النائب محمد سعد تمراز عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الدوار

الذهب يتهاوى.. انخفاض كبير في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين

أول تعليق من مصطفى درويش بعد هجوم كاملة أبو ذكري على ممثلين بـ 100 وش

جزء من لعبة سياسية| إعلامية: كورونا عرّى منظمة الصحة من مصداقيتها

عظمة السيدة المصرية .. إعلامية تحيي مؤمن زكريا: اختار زوجته لتكون عكازه.. فيديو

حسام حسن يحدد موعد إعداد الاتحاد للموسم الجديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور