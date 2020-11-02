محاولة أخيرة فى المقاصة لمنع رحيل النجوم فى الميركاتو الصيفي

بدأ مسلسل الرحيل يفرض نفسه بقوة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى ظل الأزمة المالية العنيفة التى تحاصر الفريق خلال الفترة الحالية .





واستقر عدد كبير من نجوم المقاصة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبون ميدو جابر وصلاح ريكو والذين اقتربا من الانتقال إلى إحدى الأندية الصاعدة حديثا إلى الدورى الممتاز .





وكذلك الأمر بالنسبة لـ أحمد عبدالعزيز مودى المدافع المخضرم والذى تلقى عددا من العروض خلال الفترةا لأخيرة وعلى رأسهم الإسماعيلى والاتحاد السكندري ، وأيضا محمد إبراهيم والذى اقترب بقوة من الانتقال إلى الاتحاد السكندري بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة .





وأيضا صلاح أمين المهاجم المخضرم والذى قرر عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد نتيجة قلة مشاركته وتواجده بشكل شبه دائم على مقاعد البدلاء.





واقترب أيضا الحارس أحمد عادل عبدالمنعم من المغادرة خاصة فى ظل تلقيه عددا من العروض فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإسماعيلى ، ويحاول المسئولون فى المقاصة منع اللاعبين من الرحيل والحفاظ على قوام الفريق مع إعطاء وعود بحل الازمة فى أقرب وقت ممكن خاصة وأن النادى مقبل على رعاية جديدة مع إحدى الشركات الخاصة.



