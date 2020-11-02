AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

محاولة أخيرة فى المقاصة لمنع رحيل النجوم فى الميركاتو الصيفي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 10:35 ص
فريق المقاصة
فريق المقاصة
Advertisements
عمرو الحلوانى
بدأ مسلسل الرحيل يفرض نفسه بقوة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر للمقاصة فى ظل الأزمة المالية العنيفة التى تحاصر الفريق خلال الفترة الحالية .

واستقر عدد كبير من نجوم المقاصة على الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية ، يأتى على رأس هؤلاء اللاعبون ميدو جابر وصلاح ريكو والذين اقتربا من الانتقال إلى إحدى الأندية الصاعدة حديثا إلى الدورى الممتاز .

وكذلك الأمر بالنسبة لـ أحمد عبدالعزيز مودى المدافع المخضرم والذى تلقى عددا من العروض خلال الفترةا لأخيرة وعلى رأسهم الإسماعيلى والاتحاد السكندري ، وأيضا محمد إبراهيم والذى اقترب بقوة من الانتقال إلى الاتحاد السكندري بعد وصول المفاوضات معه إلى مرحلة متقدمة .

وأيضا صلاح أمين المهاجم المخضرم والذى قرر عدم الاستمرار مع الفريق فى الموسم الجديد نتيجة قلة مشاركته وتواجده بشكل شبه دائم على مقاعد البدلاء.

واقترب أيضا الحارس أحمد عادل عبدالمنعم من المغادرة خاصة فى ظل تلقيه عددا من العروض فى الفترة الأخيرة وعلى رأسها الإسماعيلى ، ويحاول المسئولون فى المقاصة منع اللاعبين من الرحيل والحفاظ على قوام الفريق مع إعطاء وعود بحل الازمة فى أقرب وقت ممكن خاصة وأن النادى مقبل على رعاية جديدة مع إحدى الشركات الخاصة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل يرحل إيهاب جلال.. أزمة مالية طاحنة تحاصر مصر المقاصة

مفاجأة أجايي وموقف أزارو.. شوبير يحسم مصير الأجانب في الأهلي خلال الميركاتو

الإعلان الرسمي يقترب .. الأهلي ينهي اتفاقه مع محمد إبراهيم

اللاعب يختار الأهلي.. قرارات جديدة من المقاصة بشأن رحيل محمد إبراهيم

المقاصة: لن نقبل بـ ليّ الذراع من بيراميدز لضم محمد إبراهيم

بعد عرضي الأهلي وبيراميدز.. 40 مليون جنيه تثير غضب محمد إبراهيم في المقاصة

ترشيحاتنا

شاهد.. لحظة إخراج رأس مقطوعة من داخل صندوق قمامة بأسبانيا.. فيديو وصور

بعد انتقادات عنيفة.. ترامب يتوعد بإقالة فاوتشي عقب الانتخابات

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 2-11-2020 والقنوات الناقلة

بسبب حقيبة زوجته.. أردوغان يمتنع عن مصافحة زعيم المعارضة

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة ليلا.. وفرص سقوط الأمطار مستمرة

أحد أهالي الجيزة عن فوز أبو العينين: جزاه الله كل خير بأمانة.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

منذ عام 1941.. اكتشاف رسالة مخبأة في سقف كنيسة بلجيكية ومضمونها مفاجأة

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور