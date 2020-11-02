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أصغر مصممة أزياء تكشف كواليس تصميم بدلة أحمد حاتم في مهرجان الجونة..فيديو

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
كشفت مارجو حنا أصغر مصممة أزياء، كواليس تصميمها بدلة الفنان أحمد حاتم في مهرجان الجونة، لافتة إلى أنها تعرفت على أحمد حاتم من خلال الأصدقاء المشتركين بينهم وعرضت عليه أكثر من تصميم للبدل الرجالى واختار منهم.

وأضافت مارجو حنا،  خلال حديثها ببرنامج "صباح الورد"، المذاع على فضائية "تن"،  " مكنتش فصلت بدل رجالى قبل كدة"، مشيرة إلى أن ثقتها بنفسها كانت تدعمها فى اتخاذ الخطوة وعرض تصميمات على الفنان أحمد حاتم.

وتابعت أنها بدأت مذاكرة التصميمات الرجالى من شهر يونيو الماضى لأنها كانت تحلم أن تصمم زى رجالى لأحد الفنانين فى مهرجان الجونة، مضيفة " كان حلم من أحلامى وكنت فاكراه حلم بعيد".

وأوضحت أن أحمد حاتم شخصية مشجعة جدًا ودعمنى بالرغم من علمه أنى لأول مرة أصمم بدلة رجالى، مؤكدة أنها حاولت أن تصمم بدلة تليق على شخصيته.

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