حتى لو نص ساعة.. كفر الشيخ تعلن حالة الطوارئ تحسبًا للطقس السيئ

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة لديها 120 كيلو على البحر المتوسط ولذلك هي محافظة ساحلية تتعرض لموجات من السيول وأجواء متغيرة من الطقس، لافتا إلي أن غرف العمليات لدى المحافظة تعمل على مدار 24 ساعة وعلى قدم وساق بالتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد.





وتابع جمال نورالدين ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أنه تم عمل مناورات في الفترة الماضية في كافة مراكز ومدن المحافظة للاستعداد التام لي طقس سيئ ، وتم تسليك وتطهير بالوعات الصرف الصحي، وتجهيز كل المعدات لشفط المياه وكاسحات السيول وهذا بالتنسيق مع هيئة الصرف الصحي ووزارة الري.





وأوضح أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى، حتى تنطلق كل المعدات للعمل حتى واذا سقطت الأمطار بصورة متوسطة وليست الي حد السيول، منوها انه اذا استمرت الأمطار لأكثر من نصف ساعة ـ يتم تحرك المعدات بعدها مباشرة.





وأضاف أن المحافظة تحاول تيسير الشوارع بشكل كامل تجنبا لاي اختناقات مرورية اوتكدس في حالة حدوث اي تقلبات جوية.





من جهتها ، قالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة إننا مازلنا في فصل الخريف ، موضحة أن حالة الطقس أمس الاحد شهدت حالة من عدم الاستقرار فى الاحوال الجوية.





ولفت إلى أن هيئة الارصاد ، حذرت من أمس الاول بحالة بعدم الاستقرار التى ستشهدها البلاد والتى بدأت أمس بسقوط الامطار على سلاسل البحر الأحمر.