AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تسرب غاز وانفجار بمدخل عقار في حي السلام.. تفاصيل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:56 ص
صدى البلد
Advertisements
عبد العزيز جمال
تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغا عن سماع صوت فرقعة بالعقار رقم 17 شارع حافظ من شارع حسنين دسوقي بحي دار السلام.

وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن صوت الفرقعة ناتج عن تسرب غاز من ماسورة غاز بمدخل العقار نتج عنه إصابة حارس العقار، وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير ، وكسر ماسورة المياه بمدخل العقار، وقد تم إبلاغ شركة المياه للإصلاح.

كما تبين من معاينة فرقة الغاز المتواجدة بالموفع عدم وجود كسر بماسورة الغاز.

وكإجراء احترازي وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان مدى تأثره بالحادث.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خلع باب العمارة.. تفاصيل انفجار الغاز بـ زهراء المعادي

محافظة القاهرة تكشف تفاصيل تسريب ماسورة غاز عقار دار السلام.. صور

انفجار ماسورة غاز في مدخل عقار بحي دار السلام.. صور

ترشيحاتنا

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش

وكيل أحمد أبو الفتوح: لاعب الزمالك تلقى عرضًا من بورتو البرتغالي

جائزة فخر بريطانيا.. بيكهام يفاجئ طفلا شجاعا أنقذ والدته بأعجوبة في حادث أليم.. فيديو وصور

الفولت تحت التهديد .. تطور جديد بشأن خناقة محمد فضل وكهربا

مدبولي يبحث استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا

منتدى ثقافي .. رأي غير متوقع لـ كريم قاسم في مهرجان الجونة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا السيارات الطائرة تحصل على تصريح بالسير في الطرق العامة.. فيديو و صور

بعد فوز نسمة عطا الله باللقب.. خبير تغذية ورشاقة يشيد بمتسابقات ملكة جمال مصر

ملفتة و على الموضة .. 15 صورة تكشف أناقة فساتين نسرين طافش