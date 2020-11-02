تسرب غاز وانفجار بمدخل عقار في حي السلام.. تفاصيل

تلقت غرفة العمليات المركزية بلاغا عن سماع صوت فرقعة بالعقار رقم 17 شارع حافظ من شارع حسنين دسوقي بحي دار السلام.





وبالمعاينة على الطبيعة تبين أن صوت الفرقعة ناتج عن تسرب غاز من ماسورة غاز بمدخل العقار نتج عنه إصابة حارس العقار، وحدوث تلفيات بالمدخل ومنور الأسانسير ، وكسر ماسورة المياه بمدخل العقار، وقد تم إبلاغ شركة المياه للإصلاح.





كما تبين من معاينة فرقة الغاز المتواجدة بالموفع عدم وجود كسر بماسورة الغاز.





وكإجراء احترازي وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بتشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار لبيان مدى تأثره بالحادث.