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تعليم

احتفالية بجامعة الوادى الجديد لإحياء ذكرى المولد النبوي الشريف

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 11:54 ص
جانب من الاحتفال
جانب من الاحتفال
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منصور ابوالعلمين
شهد الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس جامعة الوادي الجديد، بمسرح كلية التربية بالوادى الجديد  الاحتفالية التى نظمتها   الإدارة المركزية لرعاية الشباب بالجامعة  بذكرى المولد النبوي الشريف .

  وقال الدكتور جمال حسن منسق عام الأنشطة بجامعة الوادى الجديد  أن الاحتفالية اقيمت  فى ظل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا و التى تحرص على تطبيقها جامعة الوادى الجديد للحفاظ سلامه الطلاب وأعضاء هيئات التدريس بالجامعة.
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  واضاف منسق عام الانشطة بالجامعة ان الاحتفالية حضرها السادة عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئات التدريس وطلاب الجامعة   وتضمنت الاحتفالية  كلمات للاستاذ الدكتور عبد العزيز طنطاوى رئيس الجامعة رحب فيها بالساده العمداء  والسادة ضيوف الجامعة مؤكدا على أهمية إحياء ذكرى مولد سيد البشر للاستفادة من سيرته واخلاقة صلى الله علية وسلم .
 بالاضافة الى كلمة فضيلة الشيخ رمضان يوسف  وكيل مديرية الأوقاف بالوادى الجديد  عن ذكرى المولد النبوى الشريف وبشارات مولد الهدى . 
والقي الدكتور محمد لطفى صابر المدرس  بقسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالوادى الجديد، كلمه عن الجانب الاعجازى والأخلاقى فى حياة الرسول صلى الله عليه وسلم والتأسى به .
هذا بالإضافة إلى فاصل من الابتهالات الدينية  الاشعار قدمها طلاب وطالبات الجامعة  بهذا المناسبة العطرة لمولد سيد الهدى صلى الله عليه وسلم.

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