AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

بـ مليون و800 ألف جنيه| ضبط شخص اشترك مع شقيقه فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:27 م
صدى البلد
Advertisements
مصطفى الرماح
أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد، قيام شقيقين مقيمين بالمنيا أحدهما يعمل بإحدى الدول العربية بتجميع مدخرات المصريين العاملين بذات الدولة العربية بالعملة الأجنبية من خلال أحدهما الذى يعمل بالدولة العربية وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد.

 يقوم المستقبل بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية أو بنكية مقابل عمولة فضلًا عن الإستفادة من فارق سعر العملة مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتحرى عنه الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عامين طبقًا للفحص المستندى (18000000 جنيه) .

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى والتحويلات المالية غير المشروعة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بحجم تعاملات 2.5 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج

بحجم تعاملات ٤ ملايين جنيه.. ضبط نشاط إجرامى فى مجال تجارة العملة

خارج عن القانون.. الداخلية تضبط نشاط إجرامي في مجال تجارة العملة.. وشخص اشترك مع شقيقه في تجميع مدخرات العاملين بالخارج بحجم تعاملات 6 ملايين ونصف

بحجم تعاملات بلغت 3 ملايين جنيه.. ضبط شخص يجمع مدخرات من عاملين بالخارج

بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. ضبط شخص اشترك مع آخرين في جمع مدخرات مصريين بالخارج

بحجم تعاملات 40 مليون جنيه.. ضبط شخص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج

ترشيحاتنا

بعد تخفيض سورينتو 100 ألف جنيه.. ننشر أسعار كيا جراند سيراتو 2021 في مصر| صور

مدبولي يبحث استعدادات مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا

رسميا السيارات الطائرة تحصل على تصريح بالسير في الطرق العامة.. فيديو و صور

شوبير: حكم جزائري يدير نهائي دوري أبطال إفريقيا

مصادر بالأهلي: هناك حالة تربص واضحة بمحمود كهربا

بسبب فيديو جديد.. القبض على "طفل المرور" و3 من أصدقائه "تفاصيل"

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح الوحش الصيني بريليانس brilliance v7 في مصر يناير 2021.. صور

ظاهرة بركانية ودخان كثيف يخرج من باطن الأرض بـ الهنداو الجبلية في الوادي الجديد..شاهد

بملابس كاجوال.. نسرين طافش تستعرض جمالها بهذه الإطلالة