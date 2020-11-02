وزير الشباب والرياضة: حريصون على فريق الزمالك والقانون سيطبق على الجميع

أكد الدكتور لأشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أن الجميع يحكمه اللوائح والقوانين وأن ما تردد عن تجميد أرصدة نادي الزمالك غير صحيح.
وأضاف وزير الشباب والرياضة -على هامش مؤتمر الإعلان عن تفاصيل دوري مراكز الشباب-أن القانون سيطبق على الجميع ولن نرضخ لسياسة الصوت العالي ولجان التفتيش تقوم بعملها دون قيود.
وأشار صبحي إلى أن الوزارة حريصة على عدم تأثر فريق الكرة بالزمالك بالأحداث الأخيرة خاصة وأنه يخوض بعد غد لقاء الإياب أمام الرجاء المغربي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا .
وكانت اللجنة القانونية بوزارة الشباب والرياضة، قد أعلنت عدم تنفيذ حكم مركز التسوية والمنازعات ببطلان لائحة الزمالك وما ترتب عليها من أحداث حتى إصدار الحكم النهائي بعد أن تقدم مسؤولي الأبيض بالطعن على الحكم.