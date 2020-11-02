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برلمان

ماريان عازر في قمة Qualiphi: العبرة دائما بالإبداع والكفاءة

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:36 م
الدكتورة ماريان
الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب
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فريدة محمد
ألقت الدكتورة ماريان أمير عازر عضو مجلس النواب و رئيس لجنة الشباب و المرأة بالبرلمان الدولي للتسامح و السلام كلمة في قمة Qualiphi الافتراضية التي أقيمت خلال الفترة من 29 أكتوبر إلى 1 نوفمبر 2020 ، وهي أول قمة مهنية افتراضية تم تطويرها لجمع الأشخاص من خلفيات مختلفة مع الموجهين والمتحدثين والشركات الأكثر قيمة ليس فقط من مصر ولكن من الجميع  حول العالم في تجربة تعليمية غير مسبوقة.  

تهدف القمة إلى الجيل Z (المواطنون الرقميون الحقيقيون والقوى العاملة المستقبلية) ، وتحدثت عازر عن اهم الأسباب التي تحفز البنات و السيدات علي العمل في مجال الاتصالات و تكنولوجيا.

واكدت ان دائما ما يتحدث الناس عن العقبات التي تواجه المرأة في هذا المجال الا انها تفضل ان تتحدث عن اهم سمات المرأة التي تساعدها ان تتميز في هذا المجال نافية ما يعرف باسم "التخصص الرجالي".

وأشارت إلى ان المتميزين في هذا  المجال هم المبدعون و ان العبرة بالكفاءة. و تطرقت عازر الي اهم الاحصائيات بخصوص عمل المرأة في هذا المجال.

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