فعاليات مهرجان الموسيقى العربية 29.. كارمن سليمان والعطافي ومي فاروق في الليلة الثالثة

يواصل مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية 29 فعالياته بحفل في الثامنة مساء غد الثلاثاء 3 نوفمبر على مسرح النافورة بقيادة المايسترو مصطفى حلمي ومشاركة كل من المطربين كارمن سليمان ومي فاروق وأمجد العطافي وعازف الاكورديون وائل النجار.





وتتوالي جلسات المؤتمر البحثي المصاحب للمهرجان حيث يناقش محور الآفاق المستقبلية لتعليم الموسيقي العربية في جلستين الأولى تبدأ في العاشرة صباحًا بحضور الدكتورة حنان ابو المجد (مصر) مقررًا، الدكتور محمد المصمودي (تونس)، الدكتور هشام شرف (العراق)، الباحثة ريم كيروز (لبنان)، الباحث هاني البدري (مصر)، الدكتور مصطفى الشريف (السودان) وتبدًا الجلسة الثانية في الثانية عشرة ونصف ظهرًا بحضور كل من الدكتورة شيرين عبد اللطيف (مصر) مقررًا ، الباحثة ابتهال محمد عنب ( مصر)، الدكتور نبيل الدارس (الاردن) ، الباحث خالد الجمل (تونس)، الباحثة ياري بسام النمري (الاردن)، الباحثة أسماء الماجد (تونس/ الإمارات).



