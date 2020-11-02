لاب توب MacBook Pro يرفع أرباح مبيعات آبل إلى رقم قياسي

منذ أيام أعلنت شركة آبل الأمريكية عن أرباحها للربع الأخير من العام الحالى 2020، والذى يبتنهى فى شهر أكتوبر،حيث ارتفعت أرباح الشركة لحد غير مسبوق، حيث حققت رقما قياسيا وصل إلى 64.7 مليار دور كإجمالى الأرباح، ولكن هناك منتجا من منتجات شركة آبل لعب دورا رئيسيا فى ازدياد الإيرادات وارتفاعها بشكل ملحوظ للغاية .





وبحسب مجلة Macworld فإن جهاز لاب توب MacBook Pro ، الذى تم إصداره فى بداية العام، هو أكثر جهاز حقق مبيعات فى أجهزة آبل ، حيث حقق طفرة هائلة فى المبيعات ب 9.0 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد فىى مبيعات آبل.





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وحققت إجمالى مبيعات جهاز لابتوب MacBook Pro لهذه العام، منذ إطلاقه 28.6 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد فى مبيعات آبل، وجاء الطلب على جهاز اللاب توب كبيرا للغاية مع الرجوع التدريجى لعودة المدارس والجانعات بعد فترة تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، منذ تفشى فيروس كورونا فى بداية العام.





وارتفعت مبيعات منتجات شركة آبل بشكل عام بنسبة 30 % فيما عدا مبيعات هواتف الآيفون، حيث تعرضت لضغوط قوية بسبب ضعف مبيعات آيفون، حيث انخفضت إيرادات آيفون وحدها بنسبة 21٪ فى آخر ربع، وهو مالم يتوقعه المحللون.