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تكنولوجيا

لاب توب MacBook Pro يرفع أرباح مبيعات آبل إلى رقم قياسي

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 03:02 م
لابتوب MacBook Pro
لابتوب MacBook Pro يرفع أرباح مبيعات آبل إلى رقم قياسي
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ندى على
منذ أيام أعلنت شركة آبل الأمريكية عن أرباحها للربع الأخير من العام الحالى 2020، والذى يبتنهى فى شهر أكتوبر،حيث ارتفعت أرباح الشركة لحد غير مسبوق، حيث حققت رقما قياسيا وصل إلى 64.7 مليار دور كإجمالى الأرباح، ولكن هناك منتجا من منتجات شركة آبل لعب دورا رئيسيا فى ازدياد الإيرادات وارتفاعها بشكل ملحوظ للغاية . 

وبحسب مجلة Macworld فإن جهاز لاب توب MacBook Pro ، الذى تم إصداره فى بداية العام، هو أكثر جهاز حقق مبيعات فى أجهزة آبل ، حيث حقق طفرة هائلة فى المبيعات ب 9.0 مليار دولار، وهو رقم قياسي جديد فىى مبيعات آبل. 


وحققت إجمالى مبيعات جهاز لابتوب  MacBook Pro  لهذه العام، منذ إطلاقه 28.6 مليار دولار وهو رقم قياسي جديد فى مبيعات آبل، وجاء الطلب على جهاز اللاب توب كبيرا للغاية مع الرجوع التدريجى لعودة المدارس والجانعات بعد فترة تطبيق اجراءات التباعد الاجتماعى، منذ تفشى فيروس كورونا فى بداية العام. 

وارتفعت مبيعات منتجات شركة آبل بشكل عام بنسبة 30 % فيما عدا  مبيعات هواتف الآيفون، حيث تعرضت لضغوط قوية بسبب ضعف مبيعات آيفون، حيث انخفضت إيرادات آيفون وحدها بنسبة 21٪ فى آخر ربع، وهو مالم يتوقعه المحللون.  
 
ويأتى جهاز  لاب توب MacBook Pro يأتى بشاشة مقاس 13 بوصة و بتقنية P3، التي تعطي دقة أكبر وتباينًا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية، بذاكرة وصول عشوائي تصل إلى 32 جيجابايت رام  و مساحة تخزين حتى 4 تيرابايت.

ويتميز جهاز لاب توب   MacBook Pro  بمعالج Intel من الجيل العاشر بقوة 4.8 جيجاهيرتز مع خاصية Turbo Boost، وتدعم الشاشة تقنية Pro Display XDR بدقة 6K.

ويتوفر جهاز  لاب توب MacBook الجديد مقاس 13 بوصة بسعر 1299 دولار  بمساحة تخزين  256 جيجابايت

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