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تكنولوجيا

آبل تعلن إطلاق جهاز ماك برو 13 MacBook Pro..تعرف على السعر

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:00 ص
آبل تعلن إطلاق جهاز
آبل تعلن إطلاق جهاز ماك برو 13 MacBook Pro..تعرف على السعر
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قسم التكنولوجيا
أعلنت شركة Apple آبل الأمريكية رائدة صناعة الحاسبات والهواتف الذكية فى العالم، عن جهاز MacBook Pro 13 الجديد و المزود بلوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard، لينضم فرد جديد إلى السلسلة الشهيرة التى تتسم بالأداء العالي بالنسبة لفئة اللابتوب.

و أوضحت شركة آبل أن MacBook Pro يأتى بشاشة مقاس 13 بوصة و بتقنية P3، التي تعطي دقة أكبر وتباينًا أفضل للصور، وتجعل الألوان أكثر واقعية. 

Apple updates the MacBook Pro 13 with scissor switches and doubles the storage

ويتميز جهاز ماك برو 13 بمعالج Intel من الجيل العاشر بقوة 4.8 جيجاهيرتز مع خاصية Turbo Boost، وتدعم الشاشة تقنية Pro Display XDR بدقة 6K.

وستستخدم آبل فى جميع أجهزتها القادمة لوحة مفاتيح من نوع Magic Keyboard، حيث قامت بإيقاف إنتاج أجهزة الكمبيوتر الجديدة بلوحة مفاتيح الفراشة القديمة.

Apple updates the MacBook Pro 13 with scissor switches and doubles the storage

وعن المزايا الخاصة به، قالت الشركة إن جودة دقة الشاشة تصل إلى أربعة أضعاف الشاشة العادية، مما يزيد من تفاصيل الوضوح والألوان، ويأتى جهاز ماك برو 13 بذاكرة وصول عشوائي ( رام) تصل إلى 32 جيجابايت و مساحة تخزين حتى 4 تيرابايت.

ويتوفر جهاز MacBook الجديد مقاس 13 بوصة بسعر 1299 دولار  بمساحة تخزين  256 جيجابايت.

Apple updates the MacBook Pro 13 with scissor switches and doubles the storage
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