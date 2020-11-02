وكيل أوقاف السويس: إذا كنت تحب بيت الله فحافظ علي بقائه مفتوحا بالالتزام بالإجراءات

صرح الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف بالسويس خلال اجتماعه بمديري الإدارات الفرعية وحضور مدير الدعوة ورؤساء الأقسام أن دوام فتح المساجد إنما بالالتزام بالضوابط واتخاذ الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا التي حددتها وزارة الاوقاف ولابد من توعية المصلين بهذا الأمر( إذا كنت تحب بيت الله فحافظ علي بقائه مفتوحا بالالتزام بالإجراءات ) .





وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الاوقاف حديثه علي السادة مديري الإدارات والمفتشين متابعة خط سير العمل بالمساجد وكذلك استمرار نظافة وتعقيم المساجد .





واضاف وكيل وزارة الاوقاف في اجتماعه علي جميع الأئمة والخطباء اتباع تعليمات الوزارة في خطبة الجمعة من حيث الوقت المحدد الخطبة وكذلك موضوع الخطبة الموحدة وتنفذ التعليمات بكل دقه .





وأكد علي السادة مديري الإدارات الفرعية متابعة استلام الأئمة الزي الأزهري وكذلك مجموعة كتب المجلس الأعلي للشئون الإسلامية( سلسلة رؤية ) للأئمة المتميزين وكذلك خط سير العمل الإداري.



